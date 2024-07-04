Merih soruşturmasına devlet el koydu

MERİH Demiral'ın gol sonrası, bozkurt işareti yapmasının ardından UEFA, bu gol sevinci nedeniyle Merih hakkında "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturma ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Merih hakkındaki disiplin soruşturması kabul edilemez. Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının Eylül 2023'te yayımladığı raporda, her bozkurt işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmışken ve "bozkurt" işareti Almanya'da yasaklı bir simge değilken, Sayın Demiral'a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir. Sevinç sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz" denildi.