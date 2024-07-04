Merkezefendili genç boksör Türkiye 3.’sü

MERKEZEFENDİ Belediyesi Boks Spor Kulübü sporcusu Ceyda Kuru, Denizli'yi Türkiye şampiyonalarında temsil ederek üçüncülük madalyasına sahip oldu. Asiltürk Özuysal'ın antrenörlüğünde 48 kilogramda derece elde eden Ceyda Kuru, Denizli'yi ve Merkezefendi'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını dile getirdi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da bir açıklama yaparak, "Tüm spor dallarına ve sporcularımıza her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Her zaman sporcularımızın yanındayız. Merkezefendi'yi ve ülkemizi temsil edecek potansiyelde olduğunu gösteren Ceyda Kuru'yu ve antrenörü Asiltürk Özuysal'ı tebrik ediyorum" dedi.