Sabaha kadar büyük coşku

A Milli Futbol Takımımızın, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesinin ardından dünyanın dört bir yanında vatandaşlarımız sokaklara döküldü. Başta Türkiye ve turnuvanın yapıldığı Almanya olmak üzere dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımız ay-yıldızlıların bu zaferini kutladılar.

Sabahın ilk ışıklarına kadar süren kutlamalarda coşku tavan yaptı. Vatandaşlarımız takıma inandıklarını ve sonuna kadar gideceğimizi söylediler. Vatandaşlarımız, söyledikleri şarkılar ve marşların yanı sıra meşalelerle de görsel bir şölen yarattılar.