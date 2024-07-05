Ergin Ataman’a büyük onur

PANATHİNAİKOS'UN Türk çalıştırıcısı Ergin Ataman, Yunanistan'da yılın başantrenörü seçildi. Helenik Basketbol Birliği'nden (HEBA) yapılan açıklamada, "Ergin Ataman, Yunanistan Basketbol Ligi'ndeki ilk sezonunda hem Panathinaikos'u şampiyonluğa taşıdı hem de 2023- 2024 sezonunda yılın antrenörü seçildi" ifadesine yer verildi. Ataman, ödülün ardından yaptığı açıklamada, "Bu değerli ödülü, ekip arkadaşım Hristos Serelis ve sezon boyunca harika bir iş çıkaran tüm ekibim adına alıyorum" ifadelerini kullandı. Ataman, geçen sezon başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos'u hem Yunanistan Basketbol Ligi'nde hem de THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa taşımıştı.