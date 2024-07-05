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Haberler Spor UEFA’dan skandal hata

UEFA’dan skandal hata

HABER MERKEZİ
UEFA’dan skandal hata
UEFA'NIN EURO 2024 çeyrek finalistlerinin yer aldığı görselde yaptığı skandal hata büyük ses getirdi. UEFA resmi internet sitesinin Fransızca versiyonunda yer alan görselde A Milli Takım çeyrek finalist olarak gösterilmedi. Görselde Hollanda'nın çeyrek finaldeki rakibi olarak Avusturya görünüyor, sitede görselin altında bulunan haberde ise Avusturya değil, gerçek çeyrek finalist Türkiye'nin adı yer alıyordu. UEFA, görsel uzun süre yayında kaldıktan sonra hatasını düzeltti ve çeyrek finalist olarak Türkiye'nin yer aldığı görseli sitesinde paylaştı.
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