UEFA’dan skandal hata

UEFA'NIN EURO 2024 çeyrek finalistlerinin yer aldığı görselde yaptığı skandal hata büyük ses getirdi. UEFA resmi internet sitesinin Fransızca versiyonunda yer alan görselde A Milli Takım çeyrek finalist olarak gösterilmedi. Görselde Hollanda'nın çeyrek finaldeki rakibi olarak Avusturya görünüyor, sitede görselin altında bulunan haberde ise Avusturya değil, gerçek çeyrek finalist Türkiye'nin adı yer alıyordu. UEFA, görsel uzun süre yayında kaldıktan sonra hatasını düzeltti ve çeyrek finalist olarak Türkiye'nin yer aldığı görseli sitesinde paylaştı.