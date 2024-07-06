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Haberler Spor Fener Terrier’in peşinde

Fener Terrier’in peşinde

Sarı-lacivertlilerin Rennes forması giyen Martin Terrier’e kanca attığı ifade edildi.

HABER MERKEZİ
Fener Terrier’in peşinde
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler, 23 Temmuz'da oynanacak Lugano maçı öncesi en az 1 futbolcuyla sözleşme imzalamayı hedefliyor. Yönetimin transfer listesine eklediği son isim, Rennes forması giyen Martin Terrier oldu. 2020 yılında Fransız ekibine katılan Terrier, sol kanatın yanı sıra 10 numara ve santrafor mevkilerinde de forma giyiyor. Fransız Terrier, geçen sezon 35 maçta forma giyerken 9 kez fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı. 4 yıldır Rennes forması giyen Terrier, 141 maçta 51 gol atma başarısı gösterdi.
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