İspanya turladı

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya, İspanya'ya 2-1 yenilerek turnuvaya çeyrek finalde veda etti. Karşılaşmaya iki takım da temkinli başlarken, oyun sık sık faullerle durdu. 21'de Havertz'in sert ortası kalecide kaldı. 39'da Olmo'nun şutu kaleci Neuer'de kaldı.

OYUN GOLLE HAREKETLENDİ

İkinci yarıda İspanyollar golü erken buldu. 51'de Yamal, penaltı noktasına doğru hareketlenen Dani Olmo'yu gördü. Yerden gelen topa gelişine vuran Olmo, köşeden ağları buldu. 77'de Wirtz'in yerden ortasına Füllkrug'un dokunduğu top direkten döndü. 82'de Simon'un kısa düşen kale vuruşunda topla buluşan Havertz, kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruş yaptı ancak top üstten auta gitti. 89'da Mittelstadt'ın ortasını arka direkte Kimmich içeriye çevirdi. Wirtz'in gelişine şutu direğe çarparak ağlara gitti: 1-1. 90 dakika bu skorla sona erdi.

GOL 119. DAKİKADA GELDİ

104'te Oyarzabal'ın sağdan sert şutu az farkla auta gitti. 117'de Kimmich'in ortasında Füllkrug'un kafa vuruşunu Simon iki hamlede kontrol etti. 119'da Olmo'nun soldan ortasına iyi yükselen Merino'nun kafa vuruşu köşeden ağlarla buluştu: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İspanya adını yarı finale yazdırdı.