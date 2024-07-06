Kalıcı olacağız

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Bodrum FK'nın teknik direktörü İsmet Taşdemir, istikrar ve güvenin kendileri için çok önemli olduğunu, ligde kalıcı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlılarda Taşdemir, Süper Lig'de sıkıntılı günler yaşamanın hayatın kendisi kadar doğal olduğunu, şu an ligde kalıcı olmayı hedeflediklerini ve bunun için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurguladı.

'KAMPTA TRANSFER İSTEMEDİM'

Taşdemir, Süper Lig'e yeni çıkan her kulübe "asansör takım" yakıştırmasının yapıldığına dikkati çeken deneyimli çalıştırıcı, "Biz 1. Lig'e çıktığımızda da kadro kalitemize bakıp düşeceğimizi beyan ettiler ama bu olmadı. Bu sene şampiyonluğumuzu ilan ettikten sonra da yaptığımız istişarede yöneticilerimizden isteğim oldu. Bu transfer değildi. Sadece geçen yılki futbolcu grubumun bugün kampta olmasını istedim. Geçen sene oynayan ve oynamayan, tecrübelisinden gencine bütün oyuncu grubum burada. Bunun için çok mutluyum" diye konuştu.

'STAT İÇİN YOĞUN BİR MESAİ VAR'

Taşdemir, stadı federasyonun istediği ölçülere getirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını anlatarak, "Federasyonumuzun isteklerini yerine getirip, bu zamana kadar yaşamamış yarımadamıza ve etrafındaki illere bu heyecanı yaşatmak istiyoruz. Biz taraftarımızla iç saha maçlarını oynamak istiyoruz" şeklinde yorum yaptı.