  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Altınordu’da Kaan imzaladı

Altınordu’da Kaan imzaladı

HABER MERKEZİ
Altınordu’da Kaan imzaladı
TFF 2. Lig temsilcisi Altınordu, dış transferde 10'uncu imzayı Ankaraspor'dan orta saha oyuncusu Kaan Baysal'a attırdı. Teknik direktör Olcay Şahan'ın başkent ekibinden öğrencisi olan Kaan, 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bu transferle birlikte kırmızı-lacivertli takımın kadrosundaki gurbetçi futbolcu sayısı 11'e ulaştı. Belçika Hasselt doğumlu Kaan, futbola PSV Eindhoven altyapısında başlayıp, Galatasaray ve Beşiktaş altyapısında forma giydi. Kariyerinde U18 Milli Takım forması da terleten 28 yaşındaki oyuncu, Getafe B, Sporting Hasselt, Afyonspor, Sancaktepe, Patro Eisden kulüplerinde de oynadı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA