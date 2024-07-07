Başın öne eğilmesin

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Çeyrek Final mücadelesinde Hollanda karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. 11. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Salih Özcan'ın hafif sağ çaprazdan vuruşunda top üstten auta gitti. 35'te Hakan'ın kullandığı kornerde Hollanda savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı sağ çaprazındaki Arda Güler'in önünde kaldı. Arda'nın sağ ayağıyla ortasında arka direkteki Samet, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

ÜST ÜSTE GOLLER YEDİK

56'da Arda serbest vuruşta direkt kaleye vurdu, top yan direğe çarpıp auta gitti. 70'te Depay, korneri Schouten ile paslaşarak kullandı. Schouten'in pasıyla tekrar buluşan Depay, ortasını altıpasa yaptı. O bölgedeki de Vrij'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. 76'da Simmons'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Dumfries topu arka direğe çevirdi. Arka direkteki Mert Müldür'ün ters dokunuşunda top ağlara gitti: 2-1. 85'inci dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kerem'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top de Vrij'e çarparak kornere gitti. 90+2'de Abdülkerim Bardakcı'nın gönderdiği topa Semih Kılıçsoy dokundu. Bu pozisyonda kaleci Verbruggen topu kurtardı. Maç 2-1 Hollanda üstünlüğüyle biterken turnuvaya veda etti.

KAPTAN HAKAN AĞLADI

Ay-yıldızlı ekip, karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve bazı oyuncuların gözyaşlarına hakim olamadığı görülürken tribünlerde de kaçan tur sebebiyle ağlayan taraftar sayımız hayli fazlaydı. Kaptan daha sonra yaptığı açıklamada, "Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Buraya kadar gelmek de büyük bir gurur. Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.