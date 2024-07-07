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Haberler Spor Bodrum FK’da sağ bek harekatı

Bodrum FK’da sağ bek harekatı

Muğla ekibi, Antalyaspor’da forma giyen 30 yaşındaki sağ beki transfer etmek istiyor. Oyuncunun sözleşmesi sürüyor. Sivasspor formasıyla bir kez Türkiye Kupası sevinci yaşayan Erdoğan geçen sezon Antalya’da 36 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

HABER MERKEZİ
Bodrum FK’da sağ bek harekatı
Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan Bodrum FK, dış transferde rotasını Antalya'ya çevirdi. Güney ekibiyle yakın ilişki içinde olan Muğla ekibi, kırmızı-beyazlıların savunma oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'a kancayı taktı. Teknik direktör İsmet Taşdemir'in kriterlerine birebir uyan 30 yaşındaki sağ bek için devreye giren kurmaylar, Antalya'dan Erdoğan'ı resmen istedi. Kulübüyle 2026 yılına kadar kontratı devam eden Erdoğan'ın bonservisinde sorun çıkması halinde kiralık formülü de devreye girebilir. Süper Lig'de Sivasspor formasıyla da uzun yıllar top koşturan 30 yaşındaki Almanya doğumlu defans oyuncusu Türkiye'de de beş sezon İzmir ekibi Altınordu'da oynadı. Transferin önümüzdeki günlerde netliğe kavuşması bekleniyor.
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