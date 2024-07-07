Bozkurtlu destek

Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede Türkiye- Avusturya maçında "bozkurt" işareti yapması nedeniyle 2 maç men cezası alan Merih Demiral'a büyük destek vardı. UEFA'nın skandal kararı nedeniyle dünkü maçta forma giyemeyen oyuncumuz maç öncesinde Türk taraftarların desteğine selamlayarak karşılık verdi. Tribünlerde, yüzlerine Merih Demiral maskesi takan çok sayıda taraftarımız maç boyunca bozkurt işaretleri ile desteklerini sürdürürken tribünler ise tamamen doldu. Kapasitesi 71 bin olan Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmada tribünlerin büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı. Ay-yıldızlı forma ve bayraklarla tribünde yer alan taraftarlar, maç boyunca susmadan tezahüratlarıyla ekibimizin yanında oldular. Ayrıca Hollandalı bazı taraftarlar da milli futbolcuya verilen cezaya anlam veremediklerini dile getirdi. Maç için başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın birçok şehrinden Türk taraftarlar Berlin'e akın etti. Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bazı Türk taraftarları gözaltına aldı.

SAMET AKAYDİN SEDYEYLE ÇIKTI

Karşılaşmadaki tek golümüzü atan Samet Akaydin, mücadelenin son bölümünde sakatlandı. Maçta 80. dakika oynanırken Jerdy Schouten ile çarpışan Samet Akaydin, acı içinde yerde kaldı. Samet Akaydin için sağlık görevlileri oyuna girdi. İlk müdahalesi oyun alanında yapılan Samet Akaydin, daha sonra sahayı sedye ile terk etti. Oyuna devam edemeyen Samet Akaydin'in yerine Vincenzo Montella oyuna Zeki Çelik'i dahil etti. Samet Akaydin, oyundan çıkarken büyük üzüntü yaşadı.