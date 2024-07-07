Göztepe’de rota Feghouli

Süper Lig'de iki yıl aradan sonra mücadele edecek olan Göztepe, dış transferde orta alana takviye yapmak için kolları sıvadı. Kadrosuna şimdiye kadar 4 yeni ismi takviye eden kurmaylar hedefine önemli bir ismi daha aldı. Göz- Göz yönetimi, Süper Lig'de en son Karagümrük forması giyen Sofiane Feghouli'yi gündemine aldı. İstanbul ekibiyle geçen sezon küme düşme sancısı yaşayan ve sözleşmesi sona eren Cezayirli orta saha ile menajeri kanalıyla temasa geçildi. Göztepe'nin Bulgar Teknik Direktörü Stanimir Stoliov'un da transferine onay verdiği futbolcu, Süper Lig tecrübesi nedeniyle ön plana çıkan isim oldu.

DEĞERİ 400 BİN EURO

Daha önce Galatasaray'da da forma giyen futbolcunun da kariyerine Süper Lig'de devam etmek istemesi Göztepe'nin transferde elini güçlendiriyor. Süper Lig ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden de teklifler alan 34 yaşındaki Feghouli'nin sarı-kırmızılı ekibe sıcak bakabileceği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar futbolcunun maliyeti ile ilgili araştırmalar yaparken, Feghouli 400 bin Euro piyasa değeriyle dikkat çekiyor. Cezayirli yıldız oyuncu ile en kısa sürede masaya oturmaya hazırlanan kurmaylar şartların oluşması halinde tecrübeli futbolcuya imza attırmayı planlıyor.

KARİYERİNDE 5 KUPA KAZANDI

Sofiane Feghouli, kariyerinde Grenoble, Valencia, Almeria ve West Ham formalarını da giyerken beş kez kupa kazanma başarısı gösterdi. 34 yaşındaki ön libero, G.Saray'da 2 lig, birer Süper Kupa ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşarken, Cezayir Milli Takımı'yla da Afrika Uluslar Kupası'nı kaldırdı.

1 NUMARAYA YENİ ADAY SİRİGU OLDU

Dış transferde önceliği defans bölgesine veren Göztepe şimdi ise kaleci transferine odaklandı. Southampton'dan kiralanan Polonyalı kaleci Mateusz Lis'in bonservisini alamayan Göztepe, kaleci için çalışmalarını sıklaştırdı. Bu doğrultuda birçok ismi gündemine alan Göztepe, Karagümrük'te forma giyen Salvatore Sirigu'ya kanca attı. Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen ve İstanbul ekibiyle kontratı sona eren 37 yaşındaki tecrübeli eldiven sarı-kırmızılı ekibin radarına takıldı. Kurmaylar İtalyan file bekçisine ilk teklifini götürürken, futbolcudan gelen yanıtı beklemeye başladı. Sirigu, kariyerinde Palermo, PSG, Sevilla, Osasuna, Torino, Napoli ve Fiorentina gibi ekiplerde forma giydi.