Karaaslan’dan destek çağrısı

TFF 2. Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktörlük görevine getirilen Gökhan Karaaslan camiaya seslendi. İzmir temsilcisinde daha önce Mustafa Denizli'nin yardımcısı olarak çalışan 31 yaşındaki teknik patron, "Altay kendi kulübümüz. İki sene önce şampiyonluk yaşadık, Süper Lig'de görev aldım. Burası bizim evimiz zaten. Bu camia için elimizden ne geliyorsa yapacağız. En iyisini yaparak Altay'ı layık olduğu yere tekrar çıkarmak için mücadele edeceğiz. Taraftarlarımız ve camiamız bize güvensin. Büyük çınarın yeniden ayağa kalkması için var gücümüzle çalışacağız. Altayımızın tüm fertlerinin koşulsuz şekilde tek yumruk olarak mücadelemizi desteklemesini istiyor ve diliyorum" ifadelerini kullandı. Altay, 20 Temmuz'da topbaşı yapacak.