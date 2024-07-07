KSK ABD’li Sean’ı kadroya kattı

Türkıye Basketbol Süper Lig'i ekibi Pınar Karşıyaka transferde hareketli güneler yaşıyor. Yeşil-kırmızılılar, forvet arayışlarında mutlu sona ulaştı. Belçika'nın Oostende takımından Damien Jefferson'ı ve Maccabi'den forvet James Webb'i transfer eden yeşil-kırmızılılar, aradığı forvet oyuncusunu İtalya'da buldu. Kaf-Kaf, İtalya'nın Varese ekibinden de Sean McDermott'ı kadrosuna kattı. 1996 doğumlu, 1.98 m boyundaki McDermott, 2020- 21'de Memphis formasıyla 18 NBA maçına çıktı. McDemmott İtalya'da ise 13.9 sayı ortalamasıyla oynadı. Yeni sezonda hem Süper Lig, hem de Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisi, dış transfer çalışmalarına tam gazdevam ediyor.