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Haberler Spor KSK’de yeni ayrılık

KSK’de yeni ayrılık

Yeşil-kırmızılı ekipte, giden 10 futbolcudan sonra altyapı patentli Batuhan da veda etti.

HABER MERKEZİ
KSK’de yeni ayrılık
TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Karşıyaka'da ayrılık kervanına Batuhan Kuru da katıldı. Yeşil-kırmızılılarda 10 futbolcu ile yolların ayrılmasının ardından altyapı patentli genç santrfor Batuhan sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı. Futbola başladığı Karşıyaka'dan profesyonel olamadan ayrılan 18 yaşındaki golcü, "Altyapısından yetiştiğim Karşıyaka'ya veda zamanı. Formasını terlettiğim süre boyunca yanımda olan hocalarıma, kulüp personeline, taraftarlarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Karşıyaka'ya başarılar dilerim" diye konuştu. Batuhan geçen sezon yeşil-kırmızılı formayla 3'üncü Lig'de 3 maçta görev yapıp 1 gol atarken, kupada ise 1 kez görev yaptı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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