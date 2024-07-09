‘1. Lig’e geri döneceğiz’

Altay, yeni bir sayfa açmak için şirketleştiği futbol şubesine yatırımcı arayışında sona geldi. Fransız firması Hugo Construction ile görüştüğü iddia edilen siyah-beyazlılarda başkan Süleyman Özkaral, yatırımcıyla anlaştıktan sonra önümüzdeki sezon 1. Lig'e çıkacaklarından emin olduğunu söyledi. Özkaral, "Anlaşma yarın da olabilir, 1 ay sonra da. Sonuçta 700- 800 milyon TL civarında ciddi bir yatırımdan bahsediyoruz. Kulüpten ayrılan futbolcular var ama şunu bilsinler ki burası şirket olduktan sonra herkes parasını alır. Başka bir takımdansa bir oyuncu Altay'da daha çok vitrin yapar" dedi.

ÇOK ORTAKLI OLUŞUM

Yatırımcı şirketin çok ortaklı bir oluşum olduğunu ifade eden Özkaral, "Türk yatırımcısı olan yabancı bir firma ama birkaç Türk girişimci de bu oluşuma

eklenecek. Firmalar birleşerek tek çatıda bir teklif yapacak. Farklı 1 firmanın daha ilgisi var. Görüşmeler olumlu sonuçlanıp transfer yasağı açılacak pozisyona gelinirse, Altay önümüzdeki sezon 1. Lig'e çıkacak bir takım kuracaktır" ifadelerini kullandı.

OZAN DA KALACAK

İZMİR ekibinin deneyimli kaleci Ozan Evrim Özenç ile görüşme yapacağı kaydedildi. File bekçisinin bu hafta içinde takımıyla sözleşme uzatabileceği gelen haberler arasında.