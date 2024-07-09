Galatasaray’da Doue bitiyor

GALATASARAY'IN sağ bek transferinde son dönemde öne çıkan isim Rennes forması giyen Guela Doue oldu. Aaron Wan-Bissaka transferinde Manchester United'ın sürdürdüğü inadı kırmakta zorlanan sarı-kırmızılılar, rotayı tamamen Doue'ye çevirdi. Cim Bom daha önce 1 senelik kontratı kalan 21 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katabilmek adına kulübüne 6 milyon Euro bonservis bedeli önermişti. Ancak yapılan bu teklif reddedildi.

İŞTE YENİ TEKLİF

Hal böyle olunca Galatasaray cephesi teklifini yükseltti. Sarı-Kırmızılılar, söz konusu rakamı 7 milyon Euro'ya kadar çıkardı. Fransız ekibinin bu öneriye sıcak baktığı belirtilirken transferin birkaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.

KAAN ENDİŞESİ

SÜPER Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da Kaan Ayhan telaşı yaşanıyor. Başarılı oyuncu, EURO 2024'te milli formayı giyince ameliyat tarihi de ertelenmişti. Lig biter bitmez ameliyat olması planlanan Kaan, Avrupa Şampiyonası'nda oynayınca hesaplar tutmadı. Türkiye, kupaya çeyrek finalde veda ederken, ligden sonra Euro 2024'te de pek çok maça iğne ile çıkan 29 yaşındaki oyuncunun ameliyat zamanı geldi. 3-4 AYI BULABİLİR

Kısa bir tatil yapacak olan olan Kaan'ın tahminen Temmuz ayının üçüncü çeyreğinde ameliyat olması planlanıyor. Kulüp doktorlarının planlamasına göre Kaan'ın ameliyat sonrası rehabilitasyon süresi ise 3-4 ayı bulacak.

BURUK'UN ZOR KARARI

Böyle bir durumda Kaan Ayhan'ın en yakın sahalara dönüş tarihi Kasım-Aralık olarak tahmin ediliyor. Eğer bu gerçekleşirse teknik direktör Okan Buruk, Kaan Ayhan'ın adını Şampiyonlar Ligi grup maçları için UEFA'ya bildirmeyecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KAÇABİLİR

KAAN Ayhan planlandığı gibi bu ay sonunda ameliyat olursa, lisansının askıya alınması gündeme gelecek. Böyle bir durumda Kaan, takımını Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında da yalnız bırakabilir. Son kararı Okan Buruk ile oyuncunun kendisi verecek.