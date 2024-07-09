  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Hamam geleneği bozulmadı

Hamam geleneği bozulmadı

HABER MERKEZİ
Hamam geleneği bozulmadı
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı olan ve altın kemeri boynuna takan Yusuf Can Zeybek, 'hamama gitme' geleneğini bozmadı. Kıran kırana mücadelelerle gerçekleşen 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı olan Yusuf Can Zeybek, 'hamama gitme' geleneğini bozmadı. Antalyalı başpehlivan Zeybek, Er Meydanı'ndan fayton ile çarşı merkeze geldi. Zeybek, ardından boynuna taktığı altın kemeri ile Edirnelileri selamladı. Başpehlivan Zeybek daha sonra tarihi Saray Hamamı'na gitti. Zeybek altın kemeri kazandığı için mutlu olduğunu belirterek hedefinin 3. kez başpehlivan olup kemerin ebedi sahibi olmak olduğunu söyledi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA