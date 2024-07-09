Göz-Göz’e Fountas formülü

İngiliz ekibi Southampton ile aynı yatırımcıya sahip olan Süper Lig'in yeni takımı Göztepe, Premier Lig ekibi ile yeni bir ortaklığa girmeye hazırlanıyor. Geçen sezon Trabzonspor, İngiliz kulübünden Mislav Orsic'i renklerine bağlarken Taha Altıkardeş'i sarı-kırmızılı ekibe vermişti. Bu transfer üçgeninin ikinci perdesi Paul Onuachu konusunda yaşanabilir.

Bir süredir Nijeryalı forveti renklerine katmak için uğraş veren bordo- mavililer, bir miktar paranın dışında Göz-Göz'e oyuncu teklif ediyordu. Son öneri ise Yunan futbolcu Taxiarchis Fountas oldu. Karadeniz ekibi teklifini iletirken, Göztepeli kurmaylar da Fountas için araştırmalara başladı.

6 GOL KAYDETTİ

Geçen sezon bordomavililerde 35 resmi karşılaşmaya çıkan deneyimli futbolcu 6 kez ağları havalandırdı. Yunan Milli Takımı'nın havuzu içinde de yer alan 1995 doğumlu futbolcu, 18 kez ülkesinin adına top koşturdu. Sarı-kırmızılı yönetim onay verirse, transfer yakında resmiyete kavuşabilir.

YENİ DURAĞI İZMİR OLABİLİR

FOUNTAS, kariyerinde çok farklı ülkelerde top koşturdu. Yunan futbolcu, Trabzon'un dışında AEK Atina, Salzburg, Grodig, Panionios, Asteras, Sonnenhof, St. Pölten, Rapid Vien ve DC United'da da forma giydi.

UĞUR KAAN TRANSFERDE GÖZDE

GEÇEN sezon Ümraniyespor'a kiralanan sağ bek Uğur Kaan Yıldız, Göztepe'de 3. alternatif konumuna düştü. U21 Milli Takımı'nda da oynayan 21 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için Süper Lig kulüpleri beklemede. İzmir'deki ilk etap kamp dönemine katılan Uğur Kaan'ın, Slovenya kampına götürülüp götürülmeyeceği geleceğini netleştirecek.