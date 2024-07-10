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Haberler Spor Arkas’ta 6 yolcu

Arkas’ta 6 yolcu

Efeler Ligi’nde mücadele eden mavi-beyazlılar kadrosunda köklü bir değişime gitti. İzmir temsilcisinde pasör Ulaş Kıyak, smaçör Nicholas Hoag, liberolar Onurcan Çakır ve Ahmet Karataş, orta oyuncu Nikolay Kartev ile pasör çaprazı Jordan Canham ile yollar ayrıldı.

HABER MERKEZİ
Arkas’ta 6 yolcu

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, yeni sezon öncesi 6 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Geçen sezonu 6. sırada tamamlayan İzmir temsilcisinde pasör Ulaş Kıyak, smaçör Nicholas Hoag, liberolar Onurcan Çakır ve Ahmet Karataş, orta oyuncu Nikolay Kartev ile pasör çaprazı Jordan Canham ile yollar ayrılırken, kulüpten "Sporcularımıza kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte kariyerlerinde başarılar dileriz" açıklaması yapıldı.

CANHAM FRANSA'DA

Takımdan ayrılan isimlerden 1981 doğumlu Ulaş Kıyak, Arkas'a 2021- 22 sezonunda dahil olmuştu. Türk Milli Takımı'nda da uzun süre görev alan 43 yaşındaki voleybolcunun sporu bırakması bekleniyor. 24 yaşındaki Jordan Canham da takımla ilişiğini kesip Fransız ekibi Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique'e transfer oldu.

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