İzmirspor hareketli

BÖLGESEL Amatör Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmaya hazırlanan İzmirspor 4 dış, 1 iç transfer olmak üzere 5 futbolcuya imza attırdı. Teknik direktörlük görevine Erkan Aslan'ı getiren İzmir temsilcisi dış transferde Onur Demirok, Osman Erol, Atilla Kuyuçay ve Şerif Ali Eğimez, iç transferde ise Halil Burkay Vural ile resmi sözleşme imzaladı. Lacivert-beyazlılar bir takviye de teknik heyete yaparken, maç ve performans analiz antrenörlüğü görevi için Muzaffer Çağan ile anlaşma sağladı. Çağan daha önce Çeşme Belediyespor, Niğde Anadolu FK, Uşakspor ve Nilüfer Belediyespor takımlarında görev aldı.