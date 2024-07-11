Bodrumspor maçlarını nerede oynayacak?

Özellikle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmasına rağmen pahalılığı ile de dikkat çeken Bodrum'da yeni tartışma konusu takımın maçlarını nerede oynayacağı oldu.

Öztürk ailesinin yönetimi devralmasının ardından Bodrumspor, üç sezon gibi kısa bir sürenin ardından Süper Lig'e çıktı. İki sezon öncesinde finalde Süper Lig şansını kaybeden Bodrumspor, geçen yıl Süper Lig'e çıkarak büyük bir başarıya imza attı.

STAT KONUSU BÜYÜK PROBLEM

Süper Lig'e yükselen, ancak saha ve seyirci problemi yaşayan takımların ligde büyük zorluklar yaşadığını hepimiz biliyoruz. Zaten bu sorunu yaşayan takımlar, özellikle taraftar desteğini arkasına alamayınca maalesef lige veda ediyorlar. Bodrumspor yönetiminin bu problemi zaten iyi bildiğini biliyoruz. Ali Şafak Öztürk geçmişinde Antalyaspor başkanlığı yaptığı için bu sorunlara hiç uzak bir isim değil. Bu nedenle Başkan Öztürk'ün yoğun çaba sarfettiğini de biliyoruz.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN STAT AÇIKLAMASI GELDİ

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Belediyesi'nin Temmuz ayı toplantısında stat ile ilgili olarak, "Bodrumsporumuz önümüzdeki sezon Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek. Bodrumsporumuzun maçlarını Bodrum'da oynaması için çalışmaları sürdürüyoruz. Bodrumspor yönetimiyle belediyemiz çalışanları uyum içerisinde çalışmaya devam etmekte. Stadımızdaki çalışmaları anlık olarak takip ediyoruz. Bir aksilik olmazsa ki olmayacağını umuyoruz, yayıncı kuruluş (beIN Media Group) ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen bilgiler doğrultusunda eksikliklerimizi giderdiğimiz takdirde, aydınlatma konusu, jeneratör konusu, bunları yaptığımız takdirde ki futbol sezonuna yetişeceğini düşünüyoruz, maçlarımızı inşallah Bodrum'da oynayacağız" açıklaması oldu.

MAÇLAR NEREDE OYNANACAK?

Yönetim maçlarını Bodrum'da oynamak istese de bunun neredeyse ilk yarıya yetişmesi şu anlık imkansız diye tahmin ediliyor. Yönetimin yeni sezonda maçlarını oynamak için değişik girişimler yaptığını da biliyoruz. Muğla'nın ilk alternatif olduğu konuşuluyor geçmişte İzmir'de Alsancak Stadı da gündeme gelmişti. Şimdi ise Bodrumspor kurmaylarının Denizli Atatürk Stadı için de zemin yokladığı ifade edildi.