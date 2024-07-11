Gencelli’ye Afrikalı hoca

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Gencelli İdman Yurdu flaş bir isimle antrenörlük için anlaştı. Kuyucak temsilcisi, Benin Profesyonel Ligi'nde şampiyon olan Team Queens'te görev yapan Yurri Tabe ile anlaşma sağladı. Afrikalı çalıştırıcı, önümüzdeki sezonda Gencelli İdman Yurdu'nun başarısı için mücadele edecek.

BESMELE İLE BAŞLADI

AFRİKALI çalıştırıcı, Gencelli İdman Yurdu Başkanı Hayati Kılıçarslan'ın sosyal medya hesabından iddialı açıklamalar yaptı. Konuşmasına besmele çekerek başlayan Tabe, "Bekle beni Gencelli, bekle beni Kuyucak, bekle beni Türkiye... Gencelli İdman Yurdu Kadın Voleybol Takımı'nı şampiyon yapmak için geliyorum" ifadelerini kullandı. Gencelli İdman Yurdu Başkanı Hayati Kılıçarslan ise başarılı bir sezon geçirmek istediklerini belirtti