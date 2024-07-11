Soma’nın yıldızı Eyüp’e gitti

TFF 2. Lig'de görevden ayrılan teknik direktör Burhanettin Basatemür önderliğinde yetiştirici kimliğiyle adından oldukça söz ettiren Somaspor bir genç yıldızını daha üst liglere göndermenin gururunu yaşıyor. Siyahbeyazlılarda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çeken 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kamil Fidan Süper Lig ekibi Eyüpspor'a transfer oldu. Bu sezon ilk kez Türkiye'nin en üst düzey liginde mücadele edecek olan İstanbul temsilcisi, Kamil Fidan'ın transferi için Somaspor ile anlaşmaya vardı. Soma temsilcisinin bu transferden 6 milyon TL'lik gelir elde edeceği ifade edildi. Hendekspor'da yetişen Kamil, Somaspor'da geçen sezon 35 resmi müsabakaya çıkarken, 2 bin 155 dakika süre aldı ve istikrarlı bir grafik ortaya koydu.