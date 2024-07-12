Bambaşka bir Altınordu

TFF 2. Lig ekibi Altınordu'nun teknik direktörü Olcay Şahan, yeni sezon öncesi iddialı konuştu. Genç teknik adam, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabının gayet iyi geçtiğini ve herkesin farklı bir Altınordu izleyeceğini söyledi.

'İSTEK ÇOK ÜST SEVİYEDE'

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen çalışmaları değerlendiren Şahan, "Başkanımıza, sportif direktörümüze ve oyuncu alım direktörümüze teşekkür ediyorum. Transferler erkenden takıma katıldı. Birkaç oyuncu daha kadroya katabiliriz. Yine bazı oyuncularımıza talipler var, onlar da gidebilir" dedi. Takımda istek ve arzunun çok üst seviyede olduğuna dikkat çeken Olcay Şahan, "Bu sezon herkes farklı bir Altınordu izleyecek. Sahada temposu, oyun zekası yüksek ve keyif veren bir takım görecekler. Transferlerimizin hepsi uzun süre takip edilerek alındı. Uyum sürecinin biraz fazla süreceğini tahmin ediyorduk fakat bu çabuk aşıldı. Tam bir takım olduk" diye konuştu.