Bodrum FK’da hedef Ömer

YENİ sezonda Süper Lig'de Göztepe ile birlikte Ege Bölgesi'ni temsil edecek olan Bodrum FK, transfer araştırmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü İsmet Taşdemir, öncelikli olarak stoper, sağ bek, orta saha ve forvet bölgelerine mutlaka takviye isterken, defans hattı için gündeme Antalyaspor'dan ayrılan Ömer Toprak'ın geldiği öne sürüldü. Geri dörtlüye mutlaka tecrübeli bir oyuncuyu monte etmeyi planlayan teknik heyetin, bonservisi elinde olan Ömer ile ilgilendiği öğrenildi. 35 yaşındaki oyuncuyu 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün de istediği belirtilirken, Süper Lig'de kalmak adına yeşil-beyazlıların teklifini bir adım önde gördüğü gelen bilgiler arasında.

3 MEVKİİYE YABANCI ALINACAK

ÖTE yandan genç oyuncu ağırlıklı transfer politikasını da sürdürmek isteyen Muğla temsilcisi uzun süredir istediği ve geçtiğimiz günlerde Serik Belediyespor'la anlaşan Abdurrahman Üresin'i takip etmeye devam edecek. Kepez Belediyespor'la geçen sezon 3. Lig şampiyonluğu yaşayan 20 yaşındaki oyuncuyu çok beğenen teknik direktör İsmet Taşdemir, oyuncunun transfer olduğu Serik'te 1 yıl daha pişmesini bekleyip kadroya katmayı planlıyor. Taşdemir'in ayrıca 3 tane mevkiiye yabancı futbolcu transferi yapmayı istediği ifade edildi. Bu arada yeşil-beyazlılar Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde idmana çıkan futbolcular, kondisyon, koordinasyon, çabukluk ve dayanıklılık parkurunda kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Pas çalışması da yapan futbolcular, esneme hareketleriyle antrenmanı tamamladı. Yeşil-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

TAKIMIN YENİ ADI SİPAY BODRUM OLDU

YENİ sezonda Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum FK, isim sponsorluğu için Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile anlaşmaya vardı. Kulübün yaptığı resmi açıklama şu şekilde: Kulübümüz ile Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. arasında isim sponsorluğu konusunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmaya istinaden Futbol A Takımımız 2024-2025 sezonu süresince 1 yıl Sipay Bodrum Futbol Kulübü (Sipay Bodrum FK) ismiyle müsabakalarda yer alacaktır. Kulübümüze ve futbola katkıları için Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye teşekkür ederiz.