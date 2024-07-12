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Haberler Spor Denizli’ye efsane başkandan destek

Denizli’ye efsane başkandan destek

SEBAHATTİN ALP
Denizli’ye efsane başkandan destek
DENİZLİSPOR'DA başkanlık yapmış isimlerden olan iş insanı Mustafa Üstek, yeşil-siyahlı kulübün yeni sezonda sağlık sponsoru oldu. Başkan olduğu dönemlerde önemli projelere imza atan Üstek, Denizlispor yönetiminden gelen destek çağrısını geri çevirmedi. Üstek, çok zor bir dönemden geçen Denizlispor'a destek olmayı bir borç olarak kabul ettiklerini belirterek, herkesi destek olmaya davet etti. Denizli'de ki özel bir hastanenin yönetim kurulu başkanı olan Üstek'e desteklerinden dolayı teşekkür eden Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, " Üstek ailesine teşekkür eder, desteklerinin hayırlı olmasını dileriz" dedi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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