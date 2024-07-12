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Haberler Spor Efeler’in yıldızı Karadeniz yolcusu

Efeler’in yıldızı Karadeniz yolcusu

SEBAHATTİN ALP
Efeler’in yıldızı Karadeniz yolcusu
ESKİ ismi Efeler 09 SFK olan Didim Altınkum SK'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz sezon Play-Off oynama başarısı gösteren yeşil-beyazlılarda birçok isim ile yollar ayrıldı. Geçtiğimiz sezondan birçok önemli ismi elinde tutamayan takım, bir yıldızını daha kaybetti. Tayyip Mevlüt Kaya, Tuğay Adamcıl, Enescan Özdemir gibi oyuncularını kaybeden Aydın temsilcisinde, Burak Özbakır da ayrılanlar kervanına katıldı. Yeni yönetim ile anlaşamadığı iddia edilen Burak'ın, TFF 3. Lig ekibi Sebat Gençlikspor ile prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi. Geçen sezon Ayvalıkgücü'nden gelen 30 yaşındaki oyuncu 32 karşılaşmada 5 gol atmıştı.
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