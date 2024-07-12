  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Menemen FK yeni sezonu açtı

Menemen FK yeni sezonu açtı

Sarı-lacivertli ekip, Kesikköy Tesisleri’nde top başı yaptı.

HABER MERKEZİ
Menemen FK yeni sezonu açtı
TFF 2'nci Lig takımlarından Menemen FK yeni sezon çalışmalarına başladı. Kesikköy Tesisleri'nde top başı yapan sarı-lacivertlilerin 29 Temmuz'da Afyonkarahisar'da 2'nci etap çalışmalarına başlayacağı açıklandı. Son 5 sezonda Somaspor'u çalıştırdıktan sonra Menemen FK'nın dümenine geçen teknik direktör Burhanettin Basatemür, lige takım ruhunu yakalayarak başlayacaklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Çok koşan, agresif ve dinamik bir takım oluşturmak istiyoruz. Bizi izleyenler pozitif futbolu benimseyen bir Menemen izleyecek" dedi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA