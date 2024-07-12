Menemen FK yeni sezonu açtı

TFF 2'nci Lig takımlarından Menemen FK yeni sezon çalışmalarına başladı. Kesikköy Tesisleri'nde top başı yapan sarı-lacivertlilerin 29 Temmuz'da Afyonkarahisar'da 2'nci etap çalışmalarına başlayacağı açıklandı. Son 5 sezonda Somaspor'u çalıştırdıktan sonra Menemen FK'nın dümenine geçen teknik direktör Burhanettin Basatemür, lige takım ruhunu yakalayarak başlayacaklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Çok koşan, agresif ve dinamik bir takım oluşturmak istiyoruz. Bizi izleyenler pozitif futbolu benimseyen bir Menemen izleyecek" dedi.