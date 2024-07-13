  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Wimbledon'da tek kadınlarda Krejcikova şampiyon oldu

Wimbledon'da tek kadınlarda Krejcikova şampiyon oldu

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar finalinde 7 numaralı seribaşı Jasmine Paolini'yi 2-1 yenen 31 numaralı seribaşı Barbora Krejcikova, şampiyon oldu.

AA
Wimbledon’da tek kadınlarda Krejcikova şampiyon oldu

Başkent Londra'daki Wimbledon'da turnuvasında, tek kadınlar finalinde İtalyan sporcu Paolini ile Çek tenisçi Krejcikova karşı karşıya geldi.

2021 Fransa Açık'ta şampiyon olduktan sonra kariyerinin ikinci grand slam finaline çıkan Krejcikova, Fransa Açık'ta bu yıl kariyerinin ilk grand slam finalini oynadıktan sonra Wimbledon'da ikinci finaline çıkan Paolini'yi 2-1 yenerek turnuvadaki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

İlk seti 6-2 kazanan Krejcikova, ikinci seti 6-2 kaybederken final setini ise 6-4 kazandı ve 1 saat 56 dakika sonunda korttan 2-1 galip ayrılarak şampiyon oldu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA