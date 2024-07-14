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Haberler Spor Immobile’den büyük fedakarlık

Immobile’den büyük fedakarlık

Beşiktaş’ın kadrosuna kattığı İtalyan yıldızın Lazio’dan alacağı paradan vazgeçtiği öğrenildi.

HABER MERKEZİ
Immobile’den büyük fedakarlık

Transferin hızlı takımlarından Beşiktaş, İtalya'nın dünyaca ünlü golcülerinden Ciro Immobile'yi kadrosuna kattı. Türkiye'ye imza için gelen Immobile'nin, Beşiktaş'a gelebilmek için alacağını bıraktığı öğrenildi.

'YENİ BİR MACERA'

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, golcü futbolcu senelik 6 milyon Euro'dan 2 yıllık mukaveleye imza attı, Lazio'ya ise 2 milyon Euro ödenecek. İkinci başkan Hüseyin Yücel'in aracılık ettiği anlaşmada 5 maddelik bonusların da olduğu öğrenildi. Lazio'nun inadı da Immobile'nin tutumu sonrası kırıldı. 34 yaşındaki golcü, "Beşiktaş'a gideceğim. Yeni bir maceraya atılmak istiyorum. Yapılan teklif çok güzel" sözleriyle kulüp yetkililerini ikna etti. Taraflar 2 milyon Euro karşılığında anlaşırken, Immobile de 1 milyon Euro'luk alacağından vazgeçti ve transfer gerçekleşti. Kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirilecek olan golcü için Tüpraş Stadı'nda özel bir imza töreni düzenleneceği açıklandı.

CUYPER İÇİN BİR TEKLİF DAHA

Beşiktaş, Immobile transferinin ardından rotayı yeniden savunma hattına çevirdi. Club Brugge forması giyen sol bek Maxim de Cuyper için Belçika ekibi ile masaya oturan fakat ilk görüşmelerde istediğini alamayan siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki oyuncu için yeni bir teklif hazırlığında. Kartal, Hollandalı teknik direktör Van Bronckhorst'un çok istediği Cuyper için Ersin Destanoğlu ve Muleka'yı takas teklifi olarak önerecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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