Nurettin’e duacı

TFF 2. Lig ekiplerinden Altay sözleşmesi sona erdikten sonra 3'üncü Lig temsilcisi Kahramanmaraş İstiklalspor'la sözleşme imzalayan Nurettin Küçükdeniz'in transferinden gelir elde edecek. Bu transferden bonservis ücreti elde edemeyen siyah-beyazlıların, 500 bin TL yetiştirme bedeli alacağı öğrenildi. Damlacıkspor'dan 2017'de Altay altyapısına transfer olan 20 yaşındaki santrfor, 2021 yılında profesyonel sözleşme imzalamıştı. Altay, ödenmeyen faturalar nedeniyle yaklaşık 2 aydır kesik olan Gaziemir Vali Kutluk Aktaş Tesisleri'ndeki doğal gaz sorununu çözdü. Siyah-beyazlıların 170 bin TL'lik borcu kapattığı öğrenildi. Doğal gaz firmasının tesisteki tesisatın yenilenmesini istediği belirtildi. Yönetim tesisatın yenilenmesi için çalışmaları başlattı.