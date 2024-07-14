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Haberler Spor Nurettin’e duacı

Nurettin’e duacı

Altay, 3. Lig ekibi K.Maraş İstiklal’e yolladığı genç golcüden 500 bin TL yetiştiricilik alacak.

HABER MERKEZİ
Nurettin’e duacı
TFF 2. Lig ekiplerinden Altay sözleşmesi sona erdikten sonra 3'üncü Lig temsilcisi Kahramanmaraş İstiklalspor'la sözleşme imzalayan Nurettin Küçükdeniz'in transferinden gelir elde edecek. Bu transferden bonservis ücreti elde edemeyen siyah-beyazlıların, 500 bin TL yetiştirme bedeli alacağı öğrenildi. Damlacıkspor'dan 2017'de Altay altyapısına transfer olan 20 yaşındaki santrfor, 2021 yılında profesyonel sözleşme imzalamıştı. Altay, ödenmeyen faturalar nedeniyle yaklaşık 2 aydır kesik olan Gaziemir Vali Kutluk Aktaş Tesisleri'ndeki doğal gaz sorununu çözdü. Siyah-beyazlıların 170 bin TL'lik borcu kapattığı öğrenildi. Doğal gaz firmasının tesisteki tesisatın yenilenmesini istediği belirtildi. Yönetim tesisatın yenilenmesi için çalışmaları başlattı.
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