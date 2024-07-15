Aydınlı atlet madalyaya doymuyor

DENİZLİ'DE düzenlenen Türkiye Masterler Atletizm Pist Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden başarılı atlet Serkan Şengil, madalyalara doymuyor. Başarılı atlet Denizli'den de şampiyonluklarla geri dönerek Aydın'ı gururlandırdı. Aydın Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev yapan 51 yaşındaki Serkan Şengil, son olarak Denizli'de gerçekleştirilen Türkiye Masterler Atletizm Pist Şampiyonası'nda 50 yaş kategorisinde 13,92 saniye ile 100 metrede Türkiye ikinciliği, 29,44 saniye ile 200 metrede Türkiye ikinciliği, 4,58 metre ile Uzun Atlama ve 9,44 metre ile 3 Adım Atlamada Türkiye Şampiyonluğu elde etti.

2 ALTIN, 2 GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

ŞAMPİYONAYI 2 altın ve 2 gümüş madalya ile tamamlayan başarılı atlet, "Elde ettiğim başarılar ile al bayrağımızı kürsüde temsil etmenin onurunu yaşadım. Her zaman yanımda olan eşim ve aileme, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cenap Fillikçioğlu'na, antrenman programlarını ayarlayan Musa Yörük hocamıza, Zahid Yılmaz hocamıza, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kulübüme teşekkür ediyorum" dedi.