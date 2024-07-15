Soma’da işlem tamam

TFF 2. Lig ekibi Somaspor, transferde bir futbolcuyu daha kadrosuna kattı. Teknik direktör Erman Güraçar yönetiminde takviye çalışmalarını sürdüren yönetim, geçen sezon Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri formasını orta saha oyuncusu Okan Karaman'ı kadrosuna kattı. İki yıllık sözleşmeye imza atan Okan Karaman kariyerinde; Ankaraspor, Ankara TKİ, Gençlerbirliği, Çubukspor ve Ünye 1957 formalarını terletmişti. Soma daha önce de Kırıkkalegücü FK'dan Aykut Çolakoğlu, Nevşehir Belediyespor'dan orta saha Caner Cengiz ile Amasyaspor FK'dan 23 yaşındaki defans oyuncusu Kadir Karış'ı kadrosuna katmıştı. Yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde start veren Soma, 21 gün sürecek olan 1. etap çalışmalarını tamamladıktan sonra, 2. etap için 31 Temmuz'da Kartepe'ye gidecek.