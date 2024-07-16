Bodrum FK’ya Kosovalı stoper

Süper Lig heyecanıyla yeni sezonu iple çeken ve takviye çalışmalarını sürdüren Bodrum FK rotasını bu kez Antalya'ya çevirdi. Transfer döneminde şu ana kadar Altay'dan orta saha oyuncusu Enes Öğrüce, Slavia Sofya'dan kanat oyuncusu Zdravko Dimitrov ve Bursaspor'dan ön libero Yusuf Sertkaya'yı renklerine bağlayan yeşil-beyazlıların transfer gündeminde birçok isim yer alırken, Muğla ekibinin son olarak Antalyaspor'da forma giyen Kosovalı savunmacı Amar Gerxhaliu'ya kanca attı. Teknik direktör İsmet Taşdemir'in 22 yaşındaki defans oyuncusunun alınması için yönetime rapor verdiği ifade edilirken, Akdeniz ekibi yeni teknik direktörü Alex De Souza'nın raporunu bekliyor. Muğla temsilcisinin kadro politikasına uygun olan 2002 doğumlu futbolcunun transferinin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor. Geçen sezon Akdeniz temsilcisinde sadece 4 karşılaşmada görev alan Amar, da daha çok forma şansı bulacağı Bodrum FK'ya transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

ALİ EREN VE ERAY TAKIMDAN AYRILDI

BODRUM FK, Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki 1. kamp döneminin ardından genç oyuncular Ali Eren İyican ve Eray Akar kadrodan çıkarıldı. 25 yaşındaki sol bek Ali Eren, geçen sezon sadece 4 lig maçında görev almıştı. 20 yaşındaki sol açık Eray Akar ise 3 maçta forma şansı bulmuştu. İki oyuncunun da kiralanması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere son olarak 22 yaşındaki Halil İbrahim Sevinç, Bodrum'dan ayrılarak 2. Lig ekibi Sarıyer'e gönderilmişti

UMUT'LA ANLAŞILAMADI

FENERBAHÇE ile yollarını ayıran ve Bodrum FK ile adı geçen Umut Nayir'in yıllık maaşının yüksek olması yeşil-beyazlıların belini büktü. 31 yaşındaki deneyimli forveti teknik direktör İsmet Taşdemir ısrarla isterken, Ege ekibinin belirlediği maaş skalasının üstünde ücret isteyen futbolcu ile görüşmeler ilerleyemeden durmuş oldu. Umut'u Antalyaspor ve Konyaspor'un da istediği öğrenildi.

FREDY'Yİ BEKLİYOR

Tarihinde ilk kez mücadele edeceği Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen yeşil-beyazlılar, kadrosuna katmak istediği Eyüpspor'un Angolalı orta saha oyuncusu Fredy'den cevap bekliyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu Geçen sezon 24 maça çıkıp 1 gol ve 7 asistle oynadı.