Manisa’da Akman sesleri

MANİSA Büyükşehir Belediyesi ile yaşadığı anlaşmazlık sebebiyle yeni sezon hazırlıklarına sancılı başlayan 1. Lig ekibi Manisa FK, ikinci transferini yapmaya hazırlanıyor. Son olarak Almanya'nın Osnabrück takımında top koşturan 30 yaşındaki forvet Kwasi Okyere Wriedt ile 1 yıllık sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, Galatasaray'dan ayrılan Hamza Akman'ı transfer etmek için kolları sıvadı. İstanbul ekibi ile vedalaşan 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun yeni bir sayfa açmak istediği ve Manisa temsilcisinin 3 yıllık sözleşme teklifine 'evet' dediği öğrenildi.

BAŞKAN AKTAN İDDİALI

Manisa FK'da Başkan Mevlüt Aktan, Play- Off hattını zorlayan bir takım kuracaklarını ifade ederken, "Genç oyunculara ek olarak deneyimli takviyelerin de olduğu iyi bir kadro yakalayıp, üst sıraları zorlayan bir yapı yaratacağız" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın unutulmaz oyuncusu Ayhan Akman'ın oğlu olan Hamza Akman, 1 Temmuz 2024 itibariyle boşa çıkarken, transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor

AYBERK BELİRSİZ

MANİSA FK'nın genç oyuncusu Ayberk Karapo'nun kaderi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Geride kalan sezonun büyük bölümünü sakatlığı sebebiyle kaçıran ve uzun süredir takımdan ayrılacağı konuşulan 19 yaşındaki genç defans oyuncusu Ayberk Karapo'ya 3 Süper Lig takımının transfer teklifinde bulunduğu belirtilirken, görüşmelerden sonuç alınamazsa genç ismin yeni sezonda da Manisa ekibinde oynamaya devam edeceği gelen haberler arasında.