Semih’e vize yok

AVRUPA'NIN önemli otoriteleri tarafından değerini yükselten oyuncular arasında gösterilen Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a üst üste teklifler geliyor. Önerilen en yüksek rakamın 18 milyon Euro olduğu belirtilirken, yönetim ise oyuncu için 30 milyon Euro bonservis bedeli biçti. Ancak teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, genç oyuncun satılmasını kesinlikle istemiyor.

'TAKIMDA KALMALI'

Hollandalı hocanın yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Semih, çok yetenekli ve güçlü bir oyuncu. 18 yaşında olması bir başka artısı. Kendisi oyun planlarımda önemli yer tutacak. Değil, 18 milyon Euro, 30 milyon Euro da verseler takımda kalmasını istiyorum" dediği öğrenildi. Semih'in EURO 2024 dönüşü iznini kısa keserek takıma erken katılmasından da etkilenen Van Bronckhorst'un, genç oyuncuyla antrenmanlarda özel olarak ilgilendiği de gelen bilgiler arasında. Beşiktaş ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 18 yaşındaki genç forvet, geçen sezon çıktığı 39 karşılaşmada 12 gol ve 3 asist kaydetti.

SALİH İDDİALI KONUŞTU

YENİ sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Beşiktaş'ta takımın tecrübeli isimlerinden Salih Uçan iddialı konuştu. Taraftarı geçen sezon çok üzdüklerini ancak bu sene daha iyi olacaklarını belirten Salih, "Onları bu sene elimizden geldiğince mutlu edeceğiz. Biz kıvılcımı sahada yakalım, taraftar yangını başlatır. Süper Kupa'yı da kazanmak istiyoruz" diye konuştu.