Real Madrid Arda’yı bırakmayacak

EURO 2024'te gösterdiği başarılı performansın ardından transfer gündeminde adı en çok anılan futbolculardan olan Real Madrid'in Türk futbolcusu Arda Güler'e Milan'ın talip olduğu ileri sürüldü. İspanyol basınından Defensa Central'ın haberinde, Milan'ın Arda'yı kiralamak istediği belirtildi. Milan'ın teklifini geri çeviren Madrid yönetiminin ise Arda konusunda net olduğu ve 2029'a kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu bırakmak istemediği ifade edildi. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de Toni Kroos'un yokluğunda orta sahadaki boşluğu Arda ile doldurmak istediği ve oyuncunun ayrılmasından yana olmadığı kaydedildi.