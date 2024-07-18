Fener durmuyor

TRANSFER döneminin en hızlı takımlarından Fenerbahçe, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katarak gövde gösterisi yaptı. Sarı-lacivertlilerin, şimdi de Milan'ın Sırp forveti Luka Jovic için devrede olduğu iddia edildi. İtalyan basını, Milan'dan ayrılması beklenen Jovic için Fenerbahçe'nin devrede olduğunu duyurdu. Çıkan haberlerde Alvaro Morata'yı kadrosuna katan Milan'ın Abraham ya da Füllkrug isimlerinden birini daha transfer edeceği ve Jovic ile vedalaşmayı planladığı aktarıldı. Haberde Sırp yıldız için Fenerbahçe'den teklif geldiği yazıldı. Ancak Milan'ın Fenerbahçe'nin ilk teklifini yetersiz bulduğu ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. EURO 2024'de Sırbistan forması giyen Jovic, Fenerbahçe kaptanlarından Dusan Tadic ile aynı forma altında mücadele etti.

SAVUNMAYA MARCAO İDDİASI

FENERBAHÇE'NIN, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması giyen Marcao'yu gündemine aldığı iddia edildi. Hatta sarılacivertlilerin bu transfer için önemli mesafe aldığı bildirildi. Kanarya'nın, 28 yaşındaki savunmacıyı Becao'nun yerine düşündüğü iddia edildi. Yönetimin, İspanyol ekibiyle temasa geçtiği ve olumlu yanıt aldığı ileri sürüldü. Brezilyalı defansın da yeniden Türkiye'ye dönmeyi çok istediği aktarıldı.

HULL CİTY İLE HAZIRLIK MAÇI

KAMP çalışmalarında 4 hazırlık maçını geride bırakan sarılacivertliler, bugün F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City ile karşılaşacak. Maç Ülker Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak.