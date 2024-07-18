Nazilli’de kadro dağıldı

TFF 2. Lig'de zor bir sezonu geride bırakan Nazilli Belediyespor'da kadro adeta dağıldı. Siyahbeyazlılarda sözleşmeleri biten isimlerin yanı sıra, geçtiğimiz sezon yaşanan maddi krizler nedeniyle haklarını alamayan oyuncular boşa çıkarak siyah-beyazlı ekiple yollarını ayırdı. Sözleşmeleri sona eren Ömer Kavurkacı, Canberk Aydemir, Yunus Emre Karakaya, Hakkıcan Aksu, Baran Işık, Kutsal Manici, Ahmet Aygün, Barışcan Altunbaş, Cihan Avcu, Muhammed Enes Taşçı takımdan ayrıldı. Sözleşmeleri süren Ozan Can Oruç, Süleyman Enes Karakaş, Talha Erdoğan, Tibet Öniz, Ekrem Çalışanlar, Özkan Taştemur gibi isimler ise sözleşmelerindeki maddeyi kullanarak kontratlarını tek taraflı feshetti.

KÜRŞAT YILMAZ İMZAYI ATTI

Aydın temsilcisi genç sağ bek Kürşat Yılmaz Selamoğlu ile anlaşma sağladı. Yeni Malatyaspor'da görev yapan 19 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandığı açıklandı. Kürşat Yılmaz, U19 Ligi'nde toplam 20 maça çıktı ve U18 Milli Takımı'nda da oynadı.