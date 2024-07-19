Manisa Yusuf’u renklerine bağladı

MANİSA Futbol Kulübü, dış transferde İnegölspor'dan 22 yaşındaki sağ bek oyuncusu Yusuf Talum ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Manisa Futbol Kulübü ailesine katıldığı için mutluluğunu dile getiren yeni transfer Talum, "Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için mutluyum. Kariyerim ve hayallerim için en doğru yerdeyim. Çok çalışıp takımıma katkı sağlamak istiyorum" şeklinde konuştu. Futbola Göztepe altyapısında başlayan Yusuf, Menemen FK, Tarsus İdman Yurdu ve GMG Kastamonuspor takımlarında forma giydi. 2023- 2024 sezonunda İnegölspor'a transfer olan Yusuf Talum, 30 maçta görev aldı. Kariyerinde 98 resmi maça çıkan genç sağ bek, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.