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Haberler Spor Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor'da açıkladı! "Dünyaca ünlü bir santrfor alabiliriz"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor'da açıkladı! "Dünyaca ünlü bir santrfor alabiliriz"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da transfer gündemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Doğan, Onuachu transferiyle ilgili soruya "Onuachu için görüşmeler olumlu devam ediyor. Ama dünyaca ünlü bir santrforla görüşüyoruz" cevabını vererek verdi. Berat Albayrak'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Doğan, "Önemli bir teşekkürü de Sn. Berat Albayrak'a etmek istiyorum. Her konuda Trabzonspor'un yanında oldu. Bizlere dostluğunu arkadaşlığını ve Trabzonspor'a verdiği değeri her zaman gösterdi." ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor’da açıkladı! Dünyaca ünlü bir santrfor alabiliriz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da Trabzonspor'un transfer gündemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Doğan, Onuachu transferi ilgili soruya "Görüşmeler olumlu devam ediyor. Önümüzdeki hafta içinde bu transferi noktalamayı planlıyoruz." açıklamasını yaptı.

"DÜNYACA ÜNLÜ BİR SANTRFOR ALABİLİRİZ"

Sözlerine devam eden Başkan Ertuğrul Doğan, "Onuachu dışında B planı olarak herkesin bildiği dünyaca ünlü bir santrforla görüşüyoruz. Hem Onuachu'da hem de bu isimde mesafe kat ettik. Maxi Gomez ile ilgili de sıkıntımız var. Orta nokta bulup durumu değerlendireceğiz." diyerek taraftara transfer müjdesini verdi.

UĞURCAN ÇAKIR KALACAK MI?

Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda da açıklama yapan Ertuğrul Doğan, "Uğurcan'ın Avrupa'da oynama hayali var. Biz de bu hayalin gerçekleşmesi için Avrupa'nın üst düzey kulüplerinden biri, kendisine talip olursa gitmesine anlayış göstereceğimizin sözünü vermiştik. Şu ana kadar gelen resmi bir teklif yok." dedi.

Hakem hatalarına da değinen Doğan, "Avrupa'da da hatalar oluyor. Ama hata var hata var yani... Bizim oyuncumuzun kolu kırıldı, hakem "Ben gördüm bir şey yok" diyor..." açıklamasını yaptı.

"BERAT ALBAYRAK'A TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

Burada önemli bir teşekkürü de Sayın Berat Albayrak'a etmek istiyorum. Her konuda Trabzonspor'un yanında oldu. Bizlere dostluğunu arkadaşlığını ve Trabzonspor'a verdiği değeri her zaman gösterdi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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