Bodrum FK’nın gözü Kartal’da

Trendyol Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Bodrum Futbol Kulübü, transfer için temaslarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı Ege temsilcisi, Beşiktaş'ın 21 yaşındaki genç stoperi Emrecan Uzunhan'ı radarına aldı. Geçen sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren genç oyuncuyu takıma kazandırmak isteyen yönetim, Emrecan Uzunhan ile temasa geçerek nabız yoklayacak.

KİRALAMAK İSTİYORLAR

Genç defans oyuncusunu kiralama formülüyle takıma kazandırmak isteyen kurmaylar, eğer oyuncudan olumlu dönüş alırsa İstanbul ekibinin kapısını çalacak. Emrecan Uzunhan'ın Kartal ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray altyapısında profesyonel kariyerine başlayan genç savunma oyuncusu, daha sonra İstanbulspor altyapısında ve A Takımda bir süre forma giymişti.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Burada gösterdiği performans ile Beşiktaş'a transfer olan genç yetenek, siyahbeyazlı ekipte forma şansı bulamadığı gerekçesiyle geçen sezon Antalyaspor'da boy göstermişti. Antalya temsilcisi ile 12 karşılaşmada forma giyen Uzunhan, buradaki performansıyla da dikkatleri üzerine çekmişti. Azerbaycan ekiplerinden Neftçi Bakü'nün de genç ismi bonservis bedeliyle transfer etmek istediği öğrenilirken, Beşiktaş'ın başarılı oyuncuyu bırakmak istemediği de gelen bilgiler arasında.

TAŞDEMİR YENİ LİSTESİNİ İLETTİ

Süper Lig'e çıktığını ilan etmesinin ardından transfer harekatına başlayan Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir'in takviye çalışmalarına hız verdi. Ay başında yönetim ile görüşen ve istediği oyuncuları kurmaylara bildiren Taşdemir, bu süreçte boş durmadı ve yeni eklediği isimleri yönetime iletti. Genç ve gelecek vadeden oyunculardan oluşan bu liste için çalışmalara başlayan yeşil-beyazlı yönetim, önümüzdeki günlerde transfer bombalarını birer birer patlatacak.