Cimnastikçiler madalya peşinde

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi artistik cimnastik branşında temsil edecek milli sporcu Ferhat Arıcan, "Finale kalmak ve cimnastik ülkesi olma yolunda ilk adımı atmak istiyoruz" dedi. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda kazandığı bronz madalyayla önemli bir başarı elde eden Arıcan, yakaladıkları başarıyı sürdürülebilir hale getirmek istediklerini söyledi. Arıcan, "Bu takımın kaptanı olduğum için çok mutluyum. Paris'te bayrağımızı dalgalandırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kazandığım bronz madalya benim için altın değerindeydi. Yolda beni gören çocukların 'Seni izledikten sonra cimnastiğe başladım' demeleri benim için çok kıymetli" diye konuştu.

MİLLİ JUDOCU BEDER'İN HEDEFİ İLK BASAMAK

JUDO Milli Takım Kaptanı 24 yaşındaki Tuğçe Beder, Paris'te kürsünün ilk basamağında yer almak istiyor. Ay-yıldızlılar olimpiyatlarda 8 sıklette mücadele edecek. Dünya üçüncülüğü, Avrupa ikinciliği ve İslam Oyunları şampiyonluğu bulunan Tuğçe, "Hem bireysel hem de takım halinde yarışacağız. Başarılı olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.