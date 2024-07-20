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Haberler Spor Karşıyaka’dan Trabzon hamlesi

Karşıyaka’dan Trabzon hamlesi

Yeşil-kırmızılılar, Karadeniz ekibinin kadrosunda düşünmediği Veysel Sönmezsoy’u gündeme aldı.

HABER MERKEZİ
Karşıyaka’dan Trabzon hamlesi
TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Karşıyaka, bonservisi Trabzonspor'da olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Veysel Sönmezsoy ile ilgileniyor. Geçen sezon Sebat Gençlik forması giyen ve 27 maçta 8 gol atan oyuncu, sezon sonu Trabzon'a dönmüştü. Bordo- mavililerde kadroda düşünülmeyen Sönmezsoy'u kiralık olarak takıma kazandırmak isteyen kurmaylar, Karadeniz temsilcisinin kapısını çalacak. Öte yandan Kaf-Kaf'ın Almanya, İsviçre ve Finlandiya'dan gurbetçi futbolcuları taradığı da öğrenildi. Bu arada, yeşil-kırmızılı ekipte sözleşmesi biten futbolculardan Emre Keleşoğlu, Kırıkkalegücü'ne imza attı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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