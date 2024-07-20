Karşıyaka’dan Trabzon hamlesi

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Karşıyaka, bonservisi Trabzonspor'da olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Veysel Sönmezsoy ile ilgileniyor. Geçen sezon Sebat Gençlik forması giyen ve 27 maçta 8 gol atan oyuncu, sezon sonu Trabzon'a dönmüştü. Bordo- mavililerde kadroda düşünülmeyen Sönmezsoy'u kiralık olarak takıma kazandırmak isteyen kurmaylar, Karadeniz temsilcisinin kapısını çalacak. Öte yandan Kaf-Kaf'ın Almanya, İsviçre ve Finlandiya'dan gurbetçi futbolcuları taradığı da öğrenildi. Bu arada, yeşil-kırmızılı ekipte sözleşmesi biten futbolculardan Emre Keleşoğlu, Kırıkkalegücü'ne imza attı.