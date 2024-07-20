Kamp sırasında açıklamalarda bulunan Sami Satılmış, yoğun bir çalışma içinde yeni sezona hazırlandıklarını belirterek, "Tempomuz çok yüksek. Takım içindeki arkadaşlığımız ve uyumumuz güzel. İyi bir aile olma yolunda ilerliyoruz" diye konuştu.

ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAĞIZ

Geçen yıllardaki performansının üzerine çıkmak istediğini ifade eden 20 yaşındaki futbolcu, "Bu sezon tüm maçlarda forma giyip daha fazla istatistik üretmek istiyorum. Ona göre de çalışıyorum. Bu sezon şampiyonluğa oynayacağız" dedi.

BURAK GÜLTEKİN: İLK HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM

Akademiden yetişen ve sezon başında A takıma yükselen Burak Gültekin de "A Takıma yükseldiğim için çok mutluyum. İlk hayalimi gerçekleştirdim. Şu anda çok çalışma zamanı. Benim adıma her şey yeni başlıyor. Şu anda çok iyi çalışıyoruz. Sezon sonunda da istediğimiz şampiyonluğa ulaşacağız" diye konuştu.