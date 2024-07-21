Denizlispor harıl harıl

Yeni sezon hazırlıklarında tempo artıran Denizlispor çalışmalarını sürdürüyor. Günde çift antrenman ile ikinci hafta çalışmalarına başlayan yeşil-siyahlılarda futbolcular harıl harıl çalışıp güç depoluyor. Teknik heyet işi sıkı tutarken, Laktat Testi sonrası çalışmalara kaldığı yerden devam eden Horoz'da futbolcular adeta komando eğitimi gibi antrenman yapıyor. Teknik Direktör Çağdaş Mavioğlu, "Geçen sezonki kadrodan gidenler ve altyapıdan gelenler var. Takım olma yolunda ne kadar çabuk adapte olursak o kadar az sıkıntı yaşarız. Antrenmanlara erken başlamıştık. Mazeretimiz yok. Laktat tesleri sonucu ne kötü ne iyi. Test raporlarına göre antrenman program uygulayacağız" dedi.