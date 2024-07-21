G.Saray’dan golcü hamlesi

Süper Lig'de sezon öncesi kadrosuna hücum takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, süprriz bir hamle gerçekleştirdi. İleri uca Fenerbahçe'den Michy Batshuayi'yi transfer eden Aslan, eşi Wanda Nara ile ayrılıp aşamasında olan ve mutsuz olduğu gözlemlenen Icardi'nin alternatifini de belirledi. Sarıkırmızılı yönetimin İtalya'da Torino forması giyen Antonio Sanabria'yı gündemine aldığı iddia edildi. 28 yaşındaki Parafuaylı forvet oyuncusunun Şampiyonlar Ligi seçeneği nedeniyle G.Saray'ın teklifine olumlu yaklaştığı ifade edildi.

TEKNİK PATRONU KARŞI

Ancak iddialara göre Sanabria'nın transferi Torino Teknik Direktörü Paolo Vanoli'ye takılmış durumda. Vanoli, astronomik bir teklif gelmediği sürece Paraguaylı golcünün satılmasına karşı. Sarı-kırmızılıların, piyasa değeri 7 milyon Euro olan futbolcu için teklifini yenilemesi beklenirken, transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

İKİ YILDIZIN ÜSTÜ ÇİZİLDİ

Galatasaray'ın Avusturya kampı sona ererken teknik direktör Okan Buruk, performanslarını yeterli bulmadığı iki oyuncusunun üstünü çizdi. Genç teknik adamın Tete ve Sergio Oliveira'yı yeni sezon kadrosunda düşünmediği öğrenildi. Yönetimin iki oyuncudan da kendilerine kulüp bulmalarını isteyeceği öğrenildi. Teklif gelmesi halinde Tete ve Oliveira elden çıkarılacak.