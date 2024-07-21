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Haberler Spor Menemen FK kapış kapış gidiyor

Menemen FK kapış kapış gidiyor

HABER MERKEZİ
Menemen FK kapış kapış gidiyor
TFF 2'nci Lig'de geçen sezon Yılmaz Vural yönetimindeki güçlü kadrosuyla Play-Off oynamasına rağmen 1'inci Lig hedefine ulaşamayan Menemen Futbol Kulübü'nden ayrılan isimler kısa sürede farklı takımlara transfer oldu. Sarı-lacivertli ekibin geçen sezonki kadrosundan Sedat Cengiz transferde Bursaspor'a, İbrahim Has ve Okan Dernek Kahramanmaraş İstiklalspor'a, Mehmet Alp Kurt Adana 01 FK'ya, Mertcan Açıkgöz Sarıyer'e, Abdülkadir Öksüz Karşıyaka'ya, Feyyaz Belen Serik FK'ya, Erhan Kara ise 1'inci Lig'in güçlü takımı Çorum FK'ya imza attı.
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